Алеппо, Сирия, , 08:39 — REGNUM В населенный пункт Амирия расположенный в пригороде сирийского Алеппо доставлена гуманитарная помощь военными из российского Центра примирения враждующих сторон. Об этом передает РИА Новости.

Жителям поселка и беженцам военные передали продукты первой необходимости: одеяла, хлеб, наборы продуктов со сгущённым молоком, чаем, рисом, мукой и гречневой крупой.

Уточняется, что в общей сложности было передано около 250 продуктовых наборов.

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