Рим, , 08:28 — REGNUM Правительство Италии готовит пакет экстренных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ с перечнем мер.

По данным Reuters, ограничительные меры могут быть введены в 10 областях Италии. Как минимум до 3 апреля все школы, музеи, спортивные залы и бассейны на этих территориях могут быть закрыты. Отпуска всех работников медицинской сферы отменяются.

При этом в четырех областях на севере страны — Ломбардии, Пьемонте, Эмилии-Романье и Венето предлагается ограничить передвижение граждан.

Помимо прочего, закроют все торговые центры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии возросло сразу на 1,2 тыс. человек и составило 5,8 тыс. человек. Скончались 223 человека.