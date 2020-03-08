Москва, , 08:22 — REGNUM В России зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Три новых случая заболевания обнаружены в Липецке, один случай в Петербурге. Все заболевшие побывали в Италии за прошедшие две недели. В данный момент больные госпитализированы и находятся в карантинных боксах.

В общей сложности число выявленных в России случаев коронавируса достигло 14.

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