Атырау, Казахстан, , 08:17 — REGNUM В казахстанском городе Атырау третий день (с пятницы, 6 марта) фиксируются порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Местные жители публикуют в социальных сетях видеозаписи и фотографии, на которых запечатлены сорванные обшивки с домов, снесенные крыши и поврежденные конструкции. Об этом 8 марта сообщает ATPress.

Ввиду непогоды, жители города без надобности стараются не покидать свои дома. На улице стоит плотный пыльный туман из-за которого трудно дышать и не видно солнца.

Отметим, что порывы ветра в городе Атырау на западе Казахстана нередкое погодное явление.