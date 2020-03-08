Пекин, , 07:58 — REGNUM Четыре человека стали жертвами обрушения отеля в восточном Китае, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на сообщения местных властей.

По состоянию на 10:30 (местное время) воскресенья, 8 марта, под завалами отеля было обнаружено четверо погибших. Еще 42 человека удалось спасти живыми, в том числе пятерых тяжело раненных.

Поисковая операция на месте трагедии продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиница в городе Цюаньчжоу рухнула в районе 19:15 7 марта. К разбору завалов привлечены более тысячи человек.

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