Луганск, , 07:49 — REGNUM За прошедшие сутки боевики украинских вооруженных формирований один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщает 8 марта пресс-служба представительства республики в Совестном центре контроля и координации.

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Калиновку из миномета калибра 82 мм. Было выпущено двенадцать мин.

На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки украинские силовики два раза нарушили режим перемирия. В зоне обстрелов оказались населенные пункты Калиновка и Желтое.

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Отметим также, что согласно информации, предоставленной разведкой НМ ЛНР, в 46-й и 93-й бригадах ВСУ зафиксирован рост числа заболеваемости пневмонией. По последней информации на лечении находятся 127 боевиков данных бригад.