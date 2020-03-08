Рим, , 07:22 — REGNUM Глава правительства Италии Джузеппе Конте одобрил новый комплекс мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что декрет содержит пакет мер по изоляции северных областей Ломбардии, где зафиксировано максимальное число заболеваний. Кроме того, меры коснутся 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке.

Декрет предполагает, запрет выезда и въезда людей в изолированные территории за исключением экстренных случаев.

По всей Италии приостановлена работа спортивных и развлекательных заведений, театров, музеев, библиотек.

Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, в стране от коронавирусной инфекции за сутки погибло 36 человек.

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