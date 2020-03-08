Рим, 8 марта 2020, 06:45 — REGNUM Жители нескольких населенных пунктов на севере Италии обнаружили у себя в водопроводе вино, сообщает CNN.
Причиной утечки 1000 литров вина в водопровод стала неисправность на местном винодельческом заводе. Как сообщил заместитель мэра Кастельветро Джорджи Мецакки, непредвиденная ситуация на заводе продолжалась около трех часов, в результате чего запастись вином в прок имели возможность жители примерно 20 домов.
Местные власти предупредили граждан сообщением в сети Facebook о том, что произошедшая утечка не представляет опасности для здоровья жителей.
Напомним, в северных провинциях Италии регистрируется наибольшее количество зараженных COVID-19, а также связанных с этим заболеванием летальных исходов. Власти страны ограничили перемещение между провинциями.