Нью-Йорк, США, 8 марта 2020, 06:39 — REGNUM Количество заболевших коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк возросло до 89 человек. Об этом написал губернатор Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.
По его словам, в районе Уэстчестер зафиксировано большинство случаев заболевания — 70 заболевших, в Нью-Йорке — 11, в районах Нассау — 4, в Рокленде и Сатароге — по 2 случая.
Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, губернатор Куомо объявил чрезвычайное положение в штате в связи с распространением вируса.
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