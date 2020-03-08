Нью-Йорк, США, , 06:39 — REGNUM Количество заболевших коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк возросло до 89 человек. Об этом написал губернатор Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

«С начала сегодняшнего дня зарегистрировано ещё 13 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 89», — написал глава региона.

По его словам, в районе Уэстчестер зафиксировано большинство случаев заболевания — 70 заболевших, в Нью-Йорке — 11, в районах Нассау — 4, в Рокленде и Сатароге — по 2 случая.

Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, губернатор Куомо объявил чрезвычайное положение в штате в связи с распространением вируса.

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