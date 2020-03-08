Донецк, , 06:15 — REGNUM В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представитель ДНР назвал провокацией возвращение украинских ВС на позиции у Петровского в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам, представителя ДНР в СЦКК, передвижение украинских вооруженных сил в пределах участка разведения №3 в районе Петровское — Богдановка регистрируется в течение минувших трёх недель. Таким образом, украинские боевики нарушают договорённость о разведении живой силы и техники.

«Расцениваем такое поведение, как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению рамочного решения и согласования новых участков для разведения», — рассказал представитель ДНР.

Как сообщало 6 марта ИА REGNUM, в зоне разведения сил в районе населённого пункта Петровское обнаружена активность боевиков ВСУ.

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