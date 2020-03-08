Пекин, , 05:12 — REGNUM От коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае погибли 3097 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Сообщается, что на текущий момент более 57 тыс. человек выздоровели от заболевания и выписаны из больниц.

Также уточняется, что в стране число случаев заражения увеличилось до 80,7 тыс человек.

Как сообщало 6 марта ИА REGNUM, от вируса в КНР число умерших достигло 3 042 человек.

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