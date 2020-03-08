Пекин, , 05:00 — REGNUM При разборе завалов обрушившегося в китайской провинции Фуцзянь отеля удалось спасти 49 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на сообщение местных властей.

По состоянию на 08:20 8 марта, после обрушения здания гостиницы из-под завалов удалось извлечь 49 человек. Всего сообщалось о порядка 70 человек, вероятно находившихся под руинами здания.

Спасательная операция продолжается, в разборе завалов участвуют более тысячи человек.

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