Санкт-Петербург, 8 марта 2020, 04:46 — REGNUM Сотрудники СОБР штурмовали квартиру судьи третьего кассационного суда, на лестничной клетке у которой нашли тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы, сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, к убийству несовершеннолетнего может быть причастен 14-летний сын судьи. В квартире подозреваемого обнаружить не удалось, оперативники ведут поиска подроска.
Оперативники опросили несколько человек, находившихся в вечер убийства в квартире судьи. Согласно показаниям подростков, стрелял в погибшего именно сын хозяина квартиры. Случайным или намеренным был приведший к смерти юноши выстрел, предстоит выяснить следователям.
Как сообщало ранее ИА Regnum, тело 14-летнего юноши с огнестрельным ранением головы было обнаружено в городе Колпино на юго-востоке Санкт-Петербурга.
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