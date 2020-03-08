Рим, , 04:27 — REGNUM В связи с ростом количества заражений инфекцией COVID-19 властями страны разработан пакет мер по борьбе с распространением заболевания. Об этом информирует агентство Reuters.

Сообщается, что в черновике документа говорится об ограничении передвижений внутри Ломбардии и провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето.

Также рекомендуется прекратить работу музеев, бассейнов, культурных и спортивных центров в этих регионах страны. Планируется остановить работу школ до 3 апреля.

Сообщается, что из отпуска будут отозваны медработники. Пакет мер может быть принят 8 марта.

Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, количество смертей в стране, вызванных коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки составило 36 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии от коронавирусной инфекции за сутки скончались 36 человек