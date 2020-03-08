Манама, , 03:46 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусной инфекции в Бахрейне увеличилось до 77 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что 76 заболевших пребывают в стабильном состоянии, один зараженный в тяжелом состоянии. Также уточняется, что от заболевания вылечились на настоящий момент шесть человек.

Как сообщало 28 февраля ИА REGNUM, в Бахрейне зафиксировано 38 случаев заражения уханьским коронавирусом.

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