Дамаск, 8 марта 2020, 03:04 — REGNUM В результате столкновения бензовоза и двух пассажирских автобусов на трассе «Дамаск — Хомс» в Сирии погибли 22 человека, еще 70 получили ранения, сообщает агентство SANA.
Авария произошла в районе Багдадского моста, где цистерна с топливом столкнулась с двумя пассажирскими автобусами и еще несколькими автомобилями. По уточненным данным, жертвами ДТП стали 22 человека. На месте аварии работают эксперты, причины аварии устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти 30 человек и ранении еще нескольких.
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