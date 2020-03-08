Дамаск, , 03:04 — REGNUM В результате столкновения бензовоза и двух пассажирских автобусов на трассе «Дамаск — Хомс» в Сирии погибли 22 человека, еще 70 получили ранения, сообщает агентство SANA.

Авария произошла в районе Багдадского моста, где цистерна с топливом столкнулась с двумя пассажирскими автобусами и еще несколькими автомобилями. По уточненным данным, жертвами ДТП стали 22 человека. На месте аварии работают эксперты, причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти 30 человек и ранении еще нескольких.

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