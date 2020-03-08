Бразилиа, , 02:04 — REGNUM Жертвами сошедших в результате необычно сильных дождей оползней в Бразилии стали 40 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение местных властей.

Согласно последним официальным данным, 40 человек погибли и еще столько же пропали без вести в городах Гуаруджа, Сан-Висенте и Сантос после схода оползней утром вторника, 3 марта.

На местах трагедий продолжают работу поисково-спасательные группы. Местные власти оказывают помощь более 250 семьям, потерявшим жилье.

Ранее ИА Регнум сообщало о смерти десяти человек из-за схода оползня в Бразилии.

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