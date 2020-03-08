Санкт-Петербург, , 01:23 — REGNUM По факту обнаружения в подъезде дома на юго-востоке Санкт-Петербурга тела подростка с огнестрельным ранением головы возбуждено уголовное дело, сообщает региональная пресс-служба СКР.

Сообщается, что тело 14-летнего школьника было обнаружено в городе Колпино. На место происшествия выехал глава ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Эксперты ведомства проводят осмотр места преступления, допрашивают свидетелей и очевидцев. Устанавливается круг подозреваемых.