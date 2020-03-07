Днепропетровск, Украина, , 23:53 — REGNUM На территории украинского международного аэропорта «Днепропетровск» обнаружены артиллерийские снаряды калибра 88 мм времен Второй мировой войны. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба МВД Украины на официальной странице в социальной сети Facebook.

«На территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта «Днепропетровск» во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времён Второй мировой войны (два артснаряда калибра 88 мм)», —говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент саперами производятся работы по обезвреживанию найденных боеприпасов и обследованию территории аэропорта на наличие других взрывоопасных предметов. Кроме этого, в аэропорту организовано дежурство службы пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в селе Великий Дальник Одесской области возле школы были обнаружены 346 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

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