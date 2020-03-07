Богота, , 23:31 — REGNUM В Колумбии в Санта-Марте полицейские изъяли 468 кг кокаина, который был спрятан в семенах авокадо, партия которых предназначалась для транспортировки в Бельгию. Об этом сообщает агентство La opinion.

«Эта операция была начата в межведомственной среде с целью противодействия криминальной экономике, которая наносит такой большой ущерб нашей стране, и этот захват нанес серьезный удар по транснациональным преступным организациям, занимающимся незаконным оборотом наркотиков», — отметил командир городской полиции Санта-Марты Оскар Фабиан Соларте.

Видео оперативных действий опубликовано на странице RT en Español в социальной сети Twitter.

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