Волосово, Ленинградская область, , 23:12 — REGNUM Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 марта в Волосовском районе Ленинградской области. Автомобиль на дороге сбил подростка, на помощь ему бросилась девушка, и на них обоих наехала другая машина. Ребенок погиб.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 20:05 мск на 77 километре автодороги «Нарва», в районе деревне Бегуницы, мальчик 2006 года рождения вне зоны пешеходного перехода выбежал на дорогу, где его сбил автомобиль Lada Largus.

Увидев это, на помощь сбитому подростку бросилась женщина 1995 года рождения. И в этот момент на них обоих совершил наезд внедорожник Audi Q7, двигавшийся во встречном направлении относительно «Лады».

"В результате ДТП ребенок погиб на месте, девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.

Добавим, что это уже второй сбитый ребенок за сегодняшний день в Ленобласти. В 14:35 в городе Мурино водитель автомобиля ВАЗ 2114 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 12-летнего мальчика, внезапно выбежавшего из-за припаркованных автомобилей. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, также проводится проверка.