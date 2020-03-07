Красноярск, , 21:51 — REGNUM В Красноярске 6 марта автобус насмерть сбил восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла на улице Мичурина ориентировочно в 15:00 по местному времени. Водитель автобуса ПАЗ маршрута №27 попытался проскочить перекрёсток, когда для него уже загорелся запрещающий красный сигнал светофора.

На видео, зафиксировавшем произошедшее на перекрёстке, можно заметить, как девочка оказалась на пешеходном переходе сразу после того, как для пешеходов загорелся зеленый сигнал ‑ и в следующее мгновение её сбивает и протаскивает на несколько метров автобус.

Ребёнок от полученных травм скончался на месте ДТП. Врачам приехавшей скорой помощи осталось только констатировать её смерть.

Водитель автобуса, 1983 года рождения, задержан на 48 часов как подозреваемое лицо. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».