Дамаск, , 21:21 — REGNUM В Сирии столкнулись сразу несколько транспортных средств — бензовоз, два пассажирских автобуса и автомобили. Об этом передает местная радиостанция Sham. FM со ссылкой на источники в полиции.

ДТП произошло 7 марта на трассе Дамаск — Хомс. По последним данным, в результате инцидента погибли около 30 человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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