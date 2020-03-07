Дамаск, 7 марта 2020, 21:21 — REGNUM В Сирии столкнулись сразу несколько транспортных средств — бензовоз, два пассажирских автобуса и автомобили. Об этом передает местная радиостанция Sham. FM со ссылкой на источники в полиции.
ДТП произошло 7 марта на трассе Дамаск — Хомс. По последним данным, в результате инцидента погибли около 30 человек.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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