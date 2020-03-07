Москва, , 20:35 — REGNUM Пожар, произошедший в поселке Мосрентген в Новой Москве, ликвидирован. Об этом 7 марта сообщает столичное отделение МЧС.

Пожар вспыхнул на складах с радиотехникой, площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м. В результате пожара обрушился ангар.

О пострадавших не сообщается.

Благодаря своевременной реакции сотрудникам пожарной службы удалось быстро локализовать очаг возгорания, не допустить его перебрасывание на соседние здания и в конечном счете полностью ликвидировать.

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