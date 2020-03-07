Дамаск, , 20:12 — REGNUM Неизвестные убили высокопоставленного представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Фархада Дабирияна в Сирии. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на иранские СМИ.

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на седьмое марта в Дамаске. Отмечается, что Дабириян был ответственным по району Зейнебийе.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля командующий КСИР Хосейн Салами заявил, что Иран готов нанести удар по Израилю и по США, если те совершат «даже малейшую ошибку».

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