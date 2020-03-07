Ташкент, , 18:48 — REGNUM Специальная правительственная комиссия по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане провела свое заседание под председательством заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова, сообщает Газета. уз со ссылкой на Госкомтуризма республики.

«Участники обсудили проблемы, связанные с потерями для субъектов сферы туризма, привлечением туристических групп из-за рубежа, а также вопросы поиска дополнительных возможностей в этой сфере», говорится в сообщении.

В частности, туроператоры предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем туристическом сезоне, который, как ожидается, будет убыточным, а также отменить штрафы за отказ от авиа — и железнодорожных билетов.

По итогам заседания принято решение разработать предложения по снижению негативного влияния распространения коронавируса на сферу туризма, в том числе по поддержке отечественных субъектов туризма, и внести их в правительство.

Кроме того, в связи с отменой авиарейсов в отдельные страны предложено увеличить число рейсов в страны, где коронавирус не обнаружен, такие как Турция и Казахстан, а также по внутренним направлениям. При этом рейсы могут быть открыты не только из Ташкента, но и из Самарканда, Бухары и Ургенча.