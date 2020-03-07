Манила, , 18:47 — REGNUM Вооруженные силы Филиппин ликвидировали 14 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 марта сообщает Associated Press.

По данным журналистов, спецоперация, направленная против террористов, прошла на юге страны. В ходе столкновения ранения получили по меньшей мере 10 филиппинских военных, всем им оказывается необходимая помощь.

Представители боевиков, в свою очередь, заявили об уничтожении 43 военных, что противоречит официальным заявлениям правительства.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в Ираке и Сирии в 2014 году. С тех пор в верности этому преступному объединению присягнули многие террористические группировки по всему миру.