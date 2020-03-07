Большое Село, Ярославская область, , 18:37 — REGNUM Утром 7 марта в поселке Варегово Большесельского района Ярославской области произошел пожар на шоколадной фабрике «Собрание». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 04.08 утра. Загорелся склад готовой продукции. Площадь пожара составила 2100 квадратных метра. В результате склад сгорел полностью. Ликвидировать открытое горение удалось в 12.45.

В тушении было задействовано 6 пожарных машин и 24 человека. Фабрика «Собрание» — крупнейшее предприятие этого профиля в Ярославской области. Ее продукция поступает во многие регионы России.