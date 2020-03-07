Исламабад, , 18:23 — REGNUM В результате проливных дождей и их последствий в пакистанском штате Хайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом 7 марта сообщает Geo TV.

Также от действий стихии пострадали 38 человек, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. В район бедствия были стянуты спасательные службы. Власти страны обещают возместить ущерб пострадавшим.

Напомним, жители Пакистана часто страдают от действия природной стихии. Так в пакистанском Кашмире в январе 2020 года в результате оползня погибли по меньшей мере 76 человек.

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