Тюмень, , 17:18 — REGNUM В Тюмени 7 марта из торгового центра «Гудвин» было эвакуировано около 1 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 17:56 по местному времени (15:56 мск). На место происшествия прибыло 10 единиц техники и 33 сотрудника МЧС.

Около тысячи посетителей уже покинули центр. Как выяснилось, сигнализация отреагировала на замыкание электропроводки в одном из торговых павильонов. Возгорания не было и вмешательства пожарных не потребовалось.