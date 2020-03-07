Пекин, , 17:17 — REGNUM До 40 человек могут находиться под завалами гостиницы, рухнувшей на юго-востоке Китая. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям КНР.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники полиции и медики. Идёт разбор завалов, по состоянию на 16:00 мск удалось спасти 28 человек. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Обрушение здания отеля Xinjia Express произошло в 19:15 (14:15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. На первом этаже отеля находились кафе и магазины. По предварительным данным, под руинами здания могли оказаться до 70 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 150 человек. Причина обрушения здания на настоящий момент неизвестна.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении шестиэтажного здания отеля на юго-востоке Китая.

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