Анкара, , 16:55 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла жизни порядка 100 нелегальным мигрантам, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 7 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, беженцы находились в трех резиновых лодках, которые получили повреждение.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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