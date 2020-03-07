Пекин, , 16:23 — REGNUM Шестиэтажное здание отеля обрушилось в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь. Об этом 7 марта сообщает информационный портал Sina.

Информация об обрушении поступила в экстренные службы провинции в 19:30 по местному времени (14:30 мск). Обрушилось здание гостиницы в городе Цюаньчжоу. На первом этаже здания находятся кафе и магазины.

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и медики. Ведётся разбор завалов.

Причины и обстоятельства обрушения устанавливаются, начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении трёхэтажного здания на востоке Китая из-за взрыва газа. В результате ЧП погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв бытового газа привел к обрушению трехэтажного дома на востоке Китая