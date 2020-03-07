Луганск, 7 марта 2020, 16:17 — REGNUM 39 военнослужащих ВСУ, согласно информации из доклада командующего отдельной тактической группы «Север» командующему «ООС» Кравченко, за минувшую неделю были госпитализированы с различными заболеваниями. Об этом сообщил 7 марта офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
В данный момент в зоне ответственности отдельной тактической группы «Север» работает комиссия главного медицинского управления украинского министерства обороны, говорится также в сообщении.
По данным разведки НМ ЛНР, прибытие комиссии связывают с возросшим количеством случаев госпитализации украинских боевиков 46-й и 93-й бригад с диагнозом пневмония, а также выявившимися случаями заболевания местных жителей в пунктах дислокации данных соединений ВСУ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее один офицер ВСУ погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны.