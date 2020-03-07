Луганск, , 16:17 — REGNUM 39 военнослужащих ВСУ, согласно информации из доклада командующего отдельной тактической группы «Север» командующему «ООС» Кравченко, за минувшую неделю были госпитализированы с различными заболеваниями. Об этом сообщил 7 марта офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

В данный момент в зоне ответственности отдельной тактической группы «Север» работает комиссия главного медицинского управления украинского министерства обороны, говорится также в сообщении.

«На период работы комиссии командиры бригад, с целью занижения статистики заболеваемости, запретили больным военнослужащим покидать позиции и лечиться имеющимися в распоряжении средствами», — говорится в докладе.

По данным разведки НМ ЛНР, прибытие комиссии связывают с возросшим количеством случаев госпитализации украинских боевиков 46-й и 93-й бригад с диагнозом пневмония, а также выявившимися случаями заболевания местных жителей в пунктах дислокации данных соединений ВСУ.

«По состоянию на 6 марта на лечении находятся сто двадцать семь военнослужащих из этих бригад, из них двадцать два — в лазаретах медицинских рот, в связи с отказом гражданских медицинских учреждений в их госпитализации по причине израсходования квот, выделенных под ВСУ», — говорится в сообщении.

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