Луганск, , 16:00 — REGNUM Один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны, которую боевики пытались извлечь в целях дальнейшей наживы, сообщил 7 марта офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в 93-й бригаде ВСУ во время оборудования капонира.

«Оценив стоимость находки, с целью наживы, предприимчивые боевики решили достать смертоносный предмет своими силами и не придумали ничего лучше, чем вытащить её зацепив буксировочными тросами за БМП», — говорится в сообщении.

В результате попыток извлечения бомбы она взорвалась. Лейтенант ВСУ Фирсов погиб, еще пятеро военнослужащих получили ранения. Также взрывом была уничтожена БМП.

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Как сообщало ИА REGNUM, сапер вооруженных сил Украины погиб при установке минных заграждений в районе населенного пункта Троицкое. Смерть боевика ВСУ наступила в результате подрыва на мине.