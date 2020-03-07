Луганск, 7 марта 2020, 16:00 — REGNUM Один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны, которую боевики пытались извлечь в целях дальнейшей наживы, сообщил 7 марта офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Инцидент произошел в 93-й бригаде ВСУ во время оборудования капонира.
В результате попыток извлечения бомбы она взорвалась. Лейтенант ВСУ Фирсов погиб, еще пятеро военнослужащих получили ранения. Также взрывом была уничтожена БМП.
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Как сообщало ИА REGNUM, сапер вооруженных сил Украины погиб при установке минных заграждений в районе населенного пункта Троицкое. Смерть боевика ВСУ наступила в результате подрыва на мине.