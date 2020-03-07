Донецк, , 15:39 — REGNUM Трое офицеров, двое сержантов 42-го батальона 57-й бригады вооруженных сил Украины поступили в больницу населенного пункта Авдеевка с сильным отравлением алкоголем, сообщил 7 марта официальный представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе доклада.

Пьяные военнослужащие были доставлены в больницу патрулем военной службы правопорядка, который вызвал директор школы №5 населенного пункта Авдеевка после того, как украинские боевики были обнаружены им на школьной площадке в «бессознательном состоянии». В медицинском учреждении двое из госпитализированных впали в кому, трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Сотрудниками СБУ организованна облава на подпольных производителей некачественного алкоголя в Авдеевке, с обвинением их в «работе на разведку противника и пособничестве ДНР» за попытку покушения на жизнь украинских воинов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих ВСУ, находившиеся в блиндаже, погибли в результате поджога травы.