Москва, 7 марта 2020, 15:12 — REGNUM В Российской Федерации зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.
По данным штаба, три человека были госпитализированы в Липецке с симптомами коронавирусной инфекции.
Ещё один человек госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Все четверо недавно посещали Италию.
Напомним, что в Италии зарегистрирован крупный очаг распространения коронавируса. Счет заболевших в Италии идет на тысячи.