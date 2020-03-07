Москва, , 15:12 — REGNUM В Российской Федерации зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

По данным штаба, три человека были госпитализированы в Липецке с симптомами коронавирусной инфекции.

Ещё один человек госпитализирован в Санкт-Петербурге.

Все четверо недавно посещали Италию.

Напомним, что в Италии зарегистрирован крупный очаг распространения коронавируса. Счет заболевших в Италии идет на тысячи.