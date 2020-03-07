Мадрид, , 15:17 — REGNUM Члены преступной группировки, занимавшейся незаконным ввозом мигрантов и контрабандой гашиша задержаны Гражданской гвардией Испании. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации пресс-службы, в ходе операции «Жемчужина» были задержаны 89 человек, состоявших в преступной организации, занимавшейся ввозом мигрантов и большого количества гашиша в Испанию на скоростных моторных лодках.

Начато расследование в отношении задержанных и ещё 39 подозреваемых в провинциях Кадис, Малага и Сеута по ряду правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, незаконным хранением оружия, подделкой документов, воровством, угоном транспортным средств и рядом нарушений прав иностранных граждан.

По данным испанских правоохранителей, преступная группировка ввезла в Испанию около десяти тысяч килограммов гашиша и 269 нелегальных мигрантов. Во время обысков у членов преступной банды было найдено и изъято десять тонн гашиша, 26 лодок, 29 автомобилей, около 250 тысяч евро наличными и 12 единиц огнестрельного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией Испании подводной лодки с тремя тоннами кокаина.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Испании задержала подводную лодку с тремя тоннами кокаина