Житомир, Украина, , 15:16 — REGNUM В подъезде одного из жилых домов города Житомира было обнаружено тело бывшего военного и волонтера карательной операции против ДНР и ЛНР, сообщили 7 марта в пресс-службе национальной полиции Житомирской области.

По предварительной информации правоохранительных органов причиной смерти мужчины 1973 года рождения стало самоубийство. Погибший был предпринимателем, а также принимал непосредственное участие в карательной операции против населения республик Донбасса, был волонтером так называемой АТО.

Следствие по факту гибели бывшего «участника АТО» продолжаются и находится под «особенным контролем» полиции. В ближайшее время в пресс-службе полиции анонсирован брифинг по факту смерти бывшего участника карательной операции.

По информации УНИАН погибший Олег Котенко был бывшим военнослужащим 95-й бригады ВСУ.

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