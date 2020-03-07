Ереван, , 14:20 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно вечером 6 марта в столице Армении, погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуации Армении.

ДТП произошло на проспекте Исакова недалеко от перекрестка села Аргаванд и полицейской академии. Информация о ДТП поступила около 23:13 в национальный центр кризисного управления.

В результате столкновения автомобиля Mercedes S600 с автомобилем Mercedes C240, погиб водитель автомобиля Mercedes C240. Водитель автомобиля Mercedes S600 был госпитализирован в медицинский центр Шенгавит. Состояние госпитализированного водителя медики оценили как удовлетворительное.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП, которое произошло в Араратской области Армении, погибли три человека.