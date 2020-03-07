Посёлок городского типа Любытино, Новгородская область, , 13:29 — REGNUM В Новгородской области задержаны сотрудники уголовного розыска полиции по Любытинскому району, которые подозреваются в вымогательстве взятки. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу.

Уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ возбуждено по материалам органов собственной безопасности областного управления МВД, которые выяснили, что полицейские потребовали от местного жителя взятку в сумме 300 тыс. рублей под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела за совершение преступления против половой неприкосновенности.

Потерпевший передал им часть суммы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В УМВД России по Новгородской области сообщили, что оба подозреваемых отстранены от исполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка.