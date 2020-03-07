Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Четыре грузинских моряка, похищенных у нигерийского города Лагос, освобождены из плена в Нигерии. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.

В пресс-службе отметили, что все стороны, принявшие участие в операции по освобождению грузинских граждан, действовали высокопрофессионально и скоординировано, что позволило добиться нужного результата в кратчайшие сроки.

Особо отмечены были усилия компании — судовладельца, сделавшей всё возможное для безопасного вызволения моряков.

Агентство морского транспорта не раскрывает подробности дела из соображений конфиденциальности и обеспечения безопасности освобождённых граждан Грузии. Известно, что моряки прибудут на родину в ближайшие дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате в плен грузинских моряков пиратами с борта танкера, идущего под флагом Либерии, у города-порта Лагос в Нигерии.

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