Усть-Каменогорск, Казахстан, , 12:58 — REGNUM Порядка тридцати автомобилей были заблокированы на автомобильных дорогах в связи со снегопадом в Восточно-Казахстанской области. Об этом 7 марта со ссылкой на информацию, предоставленную департаментом по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, сообщает «Казинформ».

Снегопад

По сообщению ведомства на автомобильной дороге Омск-Майкапчагай из-за снежных заносов остаются автомобили. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили 26 автомобилей и автобус, которые попали в снежный плен. Вызволением транспорта из занесенного снегом участка дороги занимались сотрудники «Казахавтодора». После чего колонну транспорта сопроводили до безопасного, чистого участка дороги. Далее сотрудники «Казахавтодора» продолжили обследовать опасные участки автомобильной дороги.

Водители транспортных средств (как грузовых, так и легковых), которые находились на заметенных снегом участках дорог, в основном отказывались от эвакуации. Лишь один водитель легкового автомобиля согласился на эвакуацию. Расчистка занесенных снегом участков дорог продолжается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Павлодарской области Казахстана опрокинулся автобус, в котором находились граждане Узбекистана.