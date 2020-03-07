Тбилиси, , 12:32 — REGNUM В связи с распространением в Грузии коронавируса в понедельник, 9 марта, в Тбилиси приедет миссия ВОЗ, сообщил журналистам директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

До этого, в минувшую пятницу, 6 марта, состоялась встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, которая была организована представительством ООН.

«Вчера была встреча с иностранными дипломатами, организованная ООН, и мы рассказали, что делается в Грузии. Произошел обмен мнениями. С понедельника, насколько мне известно, в Тбилиси приедет миссия Всемирной организации здравоохранения», — сообщил Гамкрелидзе.

По последним данным Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии всего лабораторно подтверждено 12 случаев коронавируса, 140 человек находятся на карантине и еще 42 — в стационарах под наблюдением врачей. Так как большинство новых случаев коронавируса связано с группой из 6 человек, вернувшихся в страну из путешествия по Италии, продолжается установление и изучение всех возможных контактов. Таких, по информации Амирана Гамкрелидзе, более 100 человек.