Судогда, Владимирская область, , 12:30 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и четырёх легковых автомобилей под Судогодой. Об этом 7 марта сообщает ГУ МВД по Владимирской области.

Авария произошла около 07:40 мск в Судогодском районе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся по касательной со школьным автобусом и четырьмя легковыми автомобилями, после чего съехал на обочину.

Уточняется, что в момент аварии в школьном автобусе детей не было, в нём ехали трое преподавателей, один из них получил лёгкие травмы. Второй пострадавший, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, 1994 года рождения, был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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