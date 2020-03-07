Ташкент, 7 марта 2020, 11:45 — REGNUM Представители таможенного ведомства Узбекистана пресекли попытку вывезти из страны самовар, который был изготовлен в начале прошлого столетия, сообщили 6 марта в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.
В ходе осмотра ручного багажа у гражданина на таможенном посту Ташкентской области, был обнаружен самовар, который был изготовлен в 1905 году в Туле. Самовар не был указан гражданином в таможенной декларации. Инцидент с попыткой вывоза самовара в одну из соседних стран в данный момент расследуется сотрудниками таможенного ведомства.
Читайте также: Таможенники в Узбекистане пресекли вывоз монет XIX века
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники таможенного ведомства Узбекистана пресекли попытку вывоза за пределы государства монет XIX столетия.
Читайте также: Таможенники в Узбекистане пресекли вывоз обезьян