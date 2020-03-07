Москва, 7 марта 2020, 11:23 — REGNUM Молодая девушка погибла, упав с высоты в многоэтажном здании на северо-востоке Москвы. Об этом 7 марта сообщил журналистам источник в экстренных службах города.
Тело девушки было найдено на козырьке подъезда 18-этажного жилого дома. По предварительным данным, девушка скончалась от травм, характерных для падения с высоты.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Устанавливается личность погибшей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о девушке, пострадавшей в результате падения из окна в Москве при попытке сбежать из дома.
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