Брюссель, , 10:40 — REGNUM Власти Европейского союза заявили, что ситуация с коронавирусом находится под контролем и не требует какого-либо ограничения гражданских прав населения.

Напомним, что в Евросоюзе наиболее крупный очаг коронавируса зарегистрирован в Италии. На сегодняшний день, 7 марта, там зарегистрировано 4636 заболевших.

В Германии порядка 700 заболевших, Франция — 613, Испания — 296, Швейцария — 210, Великобритания — 164, Швеция — 136.

Также крупные очаги зафиксированы в Иране (4747 заболевших) и Южной Корее (6594 заболевших).

Лидером по числу заболевших остается Китай (80 тыс. заболевших), с которого и началась эпидемия коронавируса в конце 2019 года.