Донецк, , 10:26 — REGNUM Украинские боевики десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщает 7 марта представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

Боевиками вооруженных сил Украины были обстреляны населенные пункты Зайцево, Каштановое, Жабичево, Донецк (Вольво-центр), Старомихайловка, Петровское, Новоласпа.

Во время обстрелов боевики ВСУ выпустили 105 боевых припасов. Из которых было выпущено три мины из минометов калибра 120 мм, тридцать мин из миномета калибра 82 мм, совершено шестьдесят выстрелов из БТР/БМП, а также выпущено двенадцать гранат из гранатометов РПГ/СПГ. Дважды фиксировалось открытие огня из стрелкового оружия крупного калибра и один раз — из стрелкового оружия.

Жертв среди мирного населения республики, а также повреждений гражданской инфраструктуры в результате обстрелов не фиксировалось.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов со стороны украинских боевиков. В зоне обстрелов оказались населенные пункты Гольмовский, Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Спартак, Старомихайловка, Саханка. По территории республики боевики выпустили 38 боевых припасов.

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