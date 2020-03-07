Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:21 — REGNUM На Ямале выявлено незаконное возбуждение административного дела в отношении бизнесмена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадим Елизаров сообщил в прокуратуру нарушении прав хозяйствующего субъекта.

По его запросу установлено, что в отдел полиции по Шурышкарскому району из администрации сельского поселения Мужевское поступили материалы о несоблюдении предпринимателем экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. На этом основании в полиции возбудили дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды»).

При этом в протоколе не было данных о регистрации предпринимателя, о событии правонарушения, сам акт осмотра составлялся в отсутствии бизнесмена или его представителя.

Прокурор Шурышкарского района в адрес начальника отдела полиции внёс представление об устранении нарушений закона, которое было удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.